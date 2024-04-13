Япония в ООН раскритиковала РФ и вспомнила Хиросиму и Нагасаки, не упомянув США

Япония "не смирится с российской ядерной угрозой", которая якобы может повлечь за собой повторение Хиросимы и Нагасаки, заявила во время заседания Совета безопасности ООН заместитель постоянного представителя Японии при организации Мицуко Сино, забыв про роль США в ядерной бомбардировке населенных пунктов.