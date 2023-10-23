Экономист раскрыл условие для укрепления рубля

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что курс рубля может укрепиться, если импорт будет оплачиваться в большей мере за рубли.
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