Обновленная программа «Венчурная академия» открывает набор для начинающих инвесторов

Стартовал прием заявок на участие в обновленной программе «Венчурная академия». В новом потоке усилили практическую часть, направленную на развитие профессиональных навыков бизнес-ангелов и начинающих инвесторов, которые хотят освоить венчурное инвестирование и анализ проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии