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Обновленная программа «Венчурная академия» открывает набор для начинающих инвесторов

Обновленная программа «Венчурная академия» открывает набор для начинающих инвесторов

Стартовал прием заявок на участие в обновленной программе «Венчурная академия». В новом потоке усилили практическую часть, направленную на развитие профессиональных навыков бизнес-ангелов и начинающих инвесторов, которые хотят освоить венчурное инвестирование и анализ проектов.

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