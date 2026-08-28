Обновленная программа «Венчурная академия» открывает набор для начинающих инвесторов

Стартовал прием заявок на участие в обновленной программе «Венчурная академия». В новом потоке усилили практическую часть, направленную на развитие профессиональных навыков бизнес-ангелов и начинающих инвесторов, которые хотят освоить венчурное инвестирование и анализ проектов.