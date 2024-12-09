Издатели тянут с анонсом дат выхода игр в 2025 году, чтобы не нарваться на GTA VI Р...

Издатели тянут с анонсом дат выхода игр в 2025 году, чтобы не нарваться на GTA VIРепортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в новом материале на сайте издания рассказал, какой эффект криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games окажет на календарь игровых релизов в 2025 году.