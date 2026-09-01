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Регионы России

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Встреча министров финансов России и США на G20 признана конструктивной

Встреча министров финансов России и США на G20 признана конструктивной

Заместитель министра финансов США по международным вопросам Эрин Браун охарактеризовала встречу главы российского Минфина Антона Силуанова с его американским коллегой Скоттом Бессентом в Эшвилле (Северная Каролина) как конструктивную.

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