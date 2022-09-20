Zefirka > Путешествия > Самые красивые города Украины для туристов Киев – пожалуй, самый заманчивый город для туристов! Он самый красивый и, по словам гостей Украины, даже Санкт-Петербург не производит такого сильного впечатления.
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