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Самые красивые города Украины для туристов

Самые красивые города Украины для туристов

Zefirka > Путешествия > Самые красивые города Украины для туристов Киев – пожалуй, самый заманчивый город для туристов! Он самый красивый и, по словам гостей Украины, даже Санкт-Петербург не производит такого сильного впечатления.

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