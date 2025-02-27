Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сивков: "После победы на Украине полыхнет еще в четырех регионах. Россию так не оставят"

Сивков: "После победы на Украине полыхнет еще в четырех регионах. Россию так не оставят"

Член-корреспонденту Российской академии ракетных и артиллерийских наук, политологу Константину Сивкову принадлежит недавно вызвавшая широкий резонанс фраза о том, что российской армии политики по каким-то причинам не дают воевать в полную силу.

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