Парадоксальное раздевание: почему люди снимают одежду когда замерзают?

Парадоксальное раздевание это феномен в поведении человека, при котором замерзающие на морозе люди вместо того, чтобы попытаться укутаться и сохранить тепло, напротив начинают раздеваться снимая с себя всю одежду вплоть до нижнего белья.
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