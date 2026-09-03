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Опрос: в течение учебного года родители тратят на школу дополнительно около 7 тысяч в месяц

Школьные расходы не заканчиваются на августовских закупках: в течение учебного года у 94% семей появляются дополнительные траты, которые сложно предусмотреть заранее.

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