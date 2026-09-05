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Калужские новости

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В Калужской области уничтожили 18 беспилотников

В Калужской области уничтожили 18 беспилотников

Все 18 беспилотников были уничтожены над семью округами региона и Калугой. Никто не пострадал, инфраструктура и постройки не поврежденыВ течение минувших вечера и ночи в Калужской области уничтожили в общей сложности 18 беспилотников.

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