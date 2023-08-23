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«РТК-Солар»: Порядка 50% сотрудников российского корпоративного сегмента использует macOS-устройства

«РТК-Солар»: Порядка 50% сотрудников российского корпоративного сегмента использует macOS-устройства

Ноутбуки на базе macOS продолжают активно использоваться в российском корпоративном сегменте. В зависимости от специфики деятельности организации ими в среднем пользуются от 15% до 50% сотрудников, к таким выводам пришли аналитики «РТК-Солар».

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