«РТК-Солар»: Порядка 50% сотрудников российского корпоративного сегмента использует macOS-устройства

Ноутбуки на базе macOS продолжают активно использоваться в российском корпоративном сегменте. В зависимости от специфики деятельности организации ими в среднем пользуются от 15% до 50% сотрудников, к таким выводам пришли аналитики «РТК-Солар».
Ноутбуки на базе macOS продолжают активно использоваться в российском корпоративном сегменте. В зависимости от специфики деятельности организации ими в среднем пользуются от 15% до 50% сотрудников, к таким выводам пришли аналитики «РТК-Солар».
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