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В Киеве потребовали провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

В Киеве потребовали провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил о призыве Киева провести срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав РФ.

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