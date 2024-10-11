Главу уральского института спорта осудили за хищение миллионов на организации соревнований

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор в отношении директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова, похитившего 13 миллионов рублей при организации соревнований.
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