МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Ядерная война может начаться по вине Соединенных Штатов, поскольку президент страны Джо Байден, имеющий возможность отдать приказ о применении ядерного оружия, испытывает серьезные проблемы с памятью.
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