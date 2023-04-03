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Сенатор Климов призвал брать пример с Эрдогана, отказавшего в общении послу США после его встречи с кандидатом от оппозиции

Сенатор Климов призвал брать пример с Эрдогана, отказавшего в общении послу США после его встречи с кандидатом от оппозиции

Представитель Совета Федерации Андрей Климов призвал брать пример с президента Турции Реджепа Эрдогана, который отказал в общении послу США в Анкаре Джеффри Флейку после его встречи с кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

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