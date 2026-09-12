Марина Ахмедова о рассказе «Релокация» и впечатлениях от бегства россиян после мобилизации

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова в интервью телеканалу «Царьград» рассказала о своем рассказе «Релокация», который был написан на основе наблюдений за массовым исходом россиян из страны после объявления частичной мобилизации в 2022 году.