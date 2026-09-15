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Невролог Уляков предупредил, что деменция может развиться до 65 лет

Невролог Уляков предупредил, что деменция может развиться до 65 лет

Деменция может возникнуть не только в пожилом возрасте: если симптомы появляются до 65 лет, ее относят к ранней форме.

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