Патриарх всея Руси освятил храм Александра Невского в Астрахани

Сегодня он повторит церемонию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Вчера прибывший в Астрахань Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил новопостроенный храм благоверного великого князя Александра Невского, расположенный в центральной части города, и освятил его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Пьяная пенсионерк...
- Ревущая колонна в...
- В Астрахани скора...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым