Патриарх всея Руси освятил храм Александра Невского в Астрахани

Сегодня он повторит церемонию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Вчера прибывший в Астрахань Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил новопостроенный храм благоверного великого князя Александра Невского, расположенный в центральной части города, и освятил его.