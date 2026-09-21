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Патриарх всея Руси освятил храм Александра Невского в Астрахани

Патриарх всея Руси освятил храм Александра Невского в Астрахани

Сегодня он повторит церемонию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Вчера прибывший в Астрахань Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил новопостроенный храм благоверного великого князя Александра Невского, расположенный в центральной части города, и освятил его.

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