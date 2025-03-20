Игорь Ларионов: «Не пойму, почему не было огня и страсти»

Некоторые хоккеисты разочаровали тренера На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов высказал своё расстройство не столько поражением от «Северстали» (2:3), сколько действиями своих подопечных.
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