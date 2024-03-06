Две врачебные амбулатории откроют в Иркутском районе в 2024 году

Врачебные амбулатории построили в селе Максимовщина и поселке Грановщина Иркутского района. Их строительство обошлось в 50 млн рублей, еще 13 млн дополнительно выделили на благоустройство и оснащение амбулаторий.
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