Политика как он...
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Политика как она есть

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В Грузии задержали одного из лидеров оппозиции

В Грузии задержали одного из лидеров оппозиции

Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси одного из лидеров оппозиционной коалиции «За перемены» Нику Мелию за оскорбление представителя органа правопорядка.

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