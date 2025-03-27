Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Он высказал мнение всех мигрантов в России, которых Россия приютила (нахрена только?)«Рука поломана, р...
  • Андрей Кузнецов
    В скором времени в шведских СМИ может появиться статья с с таким содержанием: Мух из Стокгольма подал иск в МУС на в...В Швеции наделят ...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Зоя, я этого должна быть правовая основа, то есть закон...Макаревича* и Вай...

В Швеции наделят мух правами – их нельзя будет есть

В Швеции наделят мух правами – их нельзя будет есть

В Швеции новый приступ любви к насекомым! Теперь, оказывается, надо следить за тем, чтобы домашние питомцы ненароком не слопали какую-нибудь мушку, потому что, внимание, «есть данные исследований, что насекомые, вероятно, страдают, когда их съедают»! Это, конечно, апофеоз! Несколько лет назад ходила шутка о том, что скоро в Европе нельзя будет комара прихлопнуть, потому что «есть данные исследований, что комары, вероятно, страдают, когда их прихлопывают»! А дальше что? Дальше они запретят всякие средства от моли, от муравьёв, от тараканов… Запретят те же фумигаторы, будет нельзя летом на ночь включить какой-нибудь «Раптор» от комаров и прочие средства… На самом деле, конечно же, государственные власти просто готовят всё к тому, чтобы запретить людям иметь домашних животных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Кузнецов
В скором времени в шведских СМИ может появиться статья с с таким содержанием: Мух из Стокгольма подал иск в МУС на владельца дома за преднамеренное убийство мухобойкой Мухини (супруги Муха)!😩
Ответить
3 час.
наверх