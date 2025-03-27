В Швеции наделят мух правами – их нельзя будет есть

В Швеции новый приступ любви к насекомым! Теперь, оказывается, надо следить за тем, чтобы домашние питомцы ненароком не слопали какую-нибудь мушку, потому что, внимание, «есть данные исследований, что насекомые, вероятно, страдают, когда их съедают»! Это, конечно, апофеоз! Несколько лет назад ходила шутка о том, что скоро в Европе нельзя будет комара прихлопнуть, потому что «есть данные исследований, что комары, вероятно, страдают, когда их прихлопывают»! А дальше что? Дальше они запретят всякие средства от моли, от муравьёв, от тараканов… Запретят те же фумигаторы, будет нельзя летом на ночь включить какой-нибудь «Раптор» от комаров и прочие средства… На самом деле, конечно же, государственные власти просто готовят всё к тому, чтобы запретить людям иметь домашних животных.