Ученые на пути к разгадке биологических корней нейродегенеративных заболеваний

Барбара Франке (Barbara Franke), ведущая фигура в молекулярной психиатрии, рассказывает о своём научном путешествии, которое началось с любопытства к ДНК и привело к карьере, сосредоточенной на изучении биологических корней таких условий развития нейродегенерации, как СДВГ.