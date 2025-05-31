Ученые на пути к разгадке биологических корней нейродегенеративных заболеваний

Барбара Франке (Barbara Franke), ведущая фигура в молекулярной психиатрии, рассказывает о своём научном путешествии, которое началось с любопытства к ДНК и привело к карьере, сосредоточенной на изучении биологических корней таких условий развития нейродегенерации, как СДВГ.
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