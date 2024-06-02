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Каманцев о судейских комментариях: «Цели судью на горячую сковородку подкинуть у нас нет. Объяснения никому не нужны, важнее – ошибся судья или нет. Клубам главное, чтобы судили нейтрально»

– Очень долго обсуждается тема открытости судей…– Мы не можем авторитарно заставить их что-то комментировать и не комментировать.

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