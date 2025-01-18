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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Четыре россиянки вышли во вторую неделю «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2016

Четыре россиянки вышли во вторую неделю «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2016

Вчера в третьем круге Анастасия Павлюченкова обыграла Лауру Зигемунд (6:1, 6:2), а Мирра Андреева – Магдалену Фрех (6:2, 1:6, 6:2).

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