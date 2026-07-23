Специалист Санина раскрыла условия законного увольнения на больничном

Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.
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