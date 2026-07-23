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Газета.ру

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Специалист Санина раскрыла условия законного увольнения на больничном

Специалист Санина раскрыла условия законного увольнения на больничном

Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.

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