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ТАСС: следственные действия по делу журналиста FAZ Мартенса завершились

ТАСС: следственные действия по делу журналиста FAZ Мартенса завершились

Следственные действия по уголовному делу о разжигании ненависти или вражды, которое было возбуждено в России в отношении журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса после его слов об убийстве русских, завершены.

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