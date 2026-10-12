🛒«Банк приколов» не прокатил: севастопольца задержали за оплату сувенирными купюрами 50-летний безработный житель Севастополя, оставшись без денег, вспомнил о сувенирных пятитысячных купюрах с надписью «Билет банка приколов».
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