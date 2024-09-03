Водолаз Фатлиев рассказал о тушении крупного пожара в станице Романовской

Тушить мощный ландшафтный пожар в Ростовской области направили даже водолазов. Об этом 360.ru рассказал сотрудник областной поисково-спасательной службы в территориальном море и внутренних водах России Эльдар Фатлиев.
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