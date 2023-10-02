"А мне холодно". Врач рассказала, о каких проблемах здоровьем говорит мерзлявость

Ощущение холода при нормальной окружающей температуре может быть симптомом серьезных заболеваний, которые не поправить пледом и горячим чаем Почти в каждом коллективе есть свой мерзляк: он (или она) постоянно кутается в теплую одежду, пьет горячий чай и становится причиной извечных споров про закрытое-открытое окно.