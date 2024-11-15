Отсрочка строительства Intel завода в Магдебурге была сделана в «тесной координации» с немецким государством

Intel и земля Саксония-Анхальт, в столице которой Магдебурге должна была разместиться фабрика Fab 29, подтвердили, что обе стороны по-прежнему заинтересованы в проекте, даже если Intel отложила его строительство из-за своих финансовых проблем.
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