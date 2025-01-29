Царьград Коллаж Царьграда 15 февраля в Абхазии должны пройти президентские выборы. По мере их приближения ситуация в республике закономерно накаляется.
Мандариновый путч. Спецоперация в Абхазии – нужны ли русские войска?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Почему граждане суверенной Абхазии имеют российские паспорта? Кто в РФ такие выдачи паспортов организовал? И зачем? По всему МИД РФ есть сплошная продажная зурабовщина...
Ответить
5 час.
саша дмитренко
народу нужны русские туристы и возможность продавать мандарины!а не заварушка,,, разобраться с кучкой купленных политиков!
Ответить
3 час.
АндрейБорков
Отдать эту Абхазию грузинам, пусть там объяснят местным чего они стоят и кем являются. Грузины это очень быстро сделают, заодно смута в самой Грузии поуляжется, народу будет чем заняться!
Ответить
10 мин.
Свежие комментарии