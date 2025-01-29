Мандариновый путч. Спецоперация в Абхазии – нужны ли русские войска?

W Walery Почему граждане суверенной Абхазии имеют российские паспорта? Кто в РФ такие выдачи паспортов организовал? И зачем? По всему МИД РФ есть сплошная продажная зурабовщина...

саша дмитренко народу нужны русские туристы и возможность продавать мандарины!а не заварушка,,, разобраться с кучкой купленных политиков!