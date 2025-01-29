Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • АндрейБорков
    Отдать эту Абхазию грузинам, пусть там объяснят местным чего они стоят и кем являются. Грузины это очень быстро сдела...Мандариновый путч...
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Мандариновый путч. Спецоперация в Абхазии – нужны ли русские войска?

Мандариновый путч. Спецоперация в Абхазии – нужны ли русские войска?

Царьград Коллаж Царьграда 15 февраля в Абхазии должны пройти президентские выборы. По мере их приближения ситуация в республике закономерно накаляется.

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Комментарии
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W
Walery
Почему граждане суверенной Абхазии имеют  российские паспорта?  Кто в РФ такие выдачи паспортов организовал?  И зачем?   По всему МИД РФ есть сплошная продажная зурабовщина...
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5 час.
саша дмитренко
народу  нужны  русские  туристы  и  возможность  продавать  мандарины!а  не  заварушка,,,  разобраться  с  кучкой купленных  политиков!
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3 час.
АндрейБорков
Отдать эту Абхазию грузинам, пусть там объяснят местным чего они стоят и кем являются. Грузины это очень быстро сделают, заодно смута в самой Грузии поуляжется, народу будет чем заняться!
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10 мин.

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