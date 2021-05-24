Сапожников вышел из тройки худших мэров России, поднявшись на две позиции

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников занял поднялся с 85-го на 83-е из 88 возможных мест в национальном рейтинге мэров России за апрель — май 2021 года и вышел из тройки худших мэров России, в которую попал в рейтинге за январь — март 2021 года.