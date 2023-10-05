К такому выводу пришли в Нигерии. Напомним, что страна была одной из первых, кто ввел цифровую валюту центрального банка – электронную найру, и активно осваивает новую сферу цифровых технологий и криптовалют.
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