Очевидец: несколько жителей Гуева сошли с ума от происходившего в оккупации

КУРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Жители села Гуево Суджанского района похоронили больше 20 сельчан, творилось такое, что восемь человек лишились рассудка, рассказала врио губернатора Александру Хинштейну о событиях оккупации местная жительница.
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