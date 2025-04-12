Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Очевидец: несколько жителей Гуева сошли с ума от происходившего в оккупации

КУРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Жители села Гуево Суджанского района похоронили больше 20 сельчан, творилось такое, что восемь человек лишились рассудка, рассказала врио губернатора Александру Хинштейну о событиях оккупации местная жительница.

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