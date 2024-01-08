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Zero Hedge

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Massive Explosion At Fort Worth Hotel Leaves 11 Injured

Massive Explosion At Fort Worth Hotel Leaves 11 Injured

Massive Explosion At Fort Worth Hotel Leaves 11 Injured At least 11 people were injured after a suspected natural gas explosion that blew out at least two floors of a 20-story high-rise hotel in downtown Fort Worth on Monday afternoon.

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