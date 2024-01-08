Massive Explosion At Fort Worth Hotel Leaves 11 Injured At least 11 people were injured after a suspected natural gas explosion that blew out at least two floors of a 20-story high-rise hotel in downtown Fort Worth on Monday afternoon.
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