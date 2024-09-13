Ребров о вазелине и перчатках на матче звезд «Спартака»: «Это больше юмор. Я даже не мазал. Люблю хорошие шутки» 

Экс-голкипер «Спартака» выразил мнение после матча звезд красно-белых. — Какие ощущения после игры? — Полный стадион, классная атмосфера, много партнеров, с кем играл, за кем‑то следил только по телевизору.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии