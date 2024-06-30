"На правду не обижаются": народ поддержал Бастрыкина за "Госдуру", а не "обиженного" Володина

Вчера 370 прочитали В России выскочившее из уст руководителя Следственного комитета РФ Александра Ивановича Бастрыкина определение "Госдура" группировке "народных избранников", которую возглавляет Вячеслав Викторович Володин, вызвало большой интерес и даже фурор.
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