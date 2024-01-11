PNAS: искусственный интеллект не распознает тривиальные грамматические ошибки

Испанские ученые из Университета Ровиры и Вирхилия и Барселонского университета выяснили, что самые совершенные системы искусственного интеллекта (ИИ) на основе больших языков моделей значительно уступают людям в распознавании грамматических ошибок.
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