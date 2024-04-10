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Секс без перерыва: почему долгое воздержание опасно для здоровья

Секс без перерыва: почему долгое воздержание опасно для здоровья

Чувственные удовольствия — на паузе? Насколько вредно для нашего здоровья длительное воздержание от половых контактов и грозит ли затянувшаяся передышка физическими и психическими заболеваниями? Эксклюзивно для 5-tv.

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