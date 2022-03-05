Патрик Муратоглу: «Одна из главных претензий к Джоковичу в том, что он не показывает свою настоящую личность. Я считаю наоборот: он очень искренний»

Тренер Патрик Муратоглу объяснил, почему не сомневается в искренности Новака Джоковича. «Одна из главных претензий к Новаку в том, что он не искренний.

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