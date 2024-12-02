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Карелия.ньюс

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Валерию Баулину присвоено звание «Народного артиста Республики Карелия»

Один из самых ярких актеров Театра драмы «Творческая мастерская» получил заслуженное звание. Указом Главы Республики Карелия Валерию Николаевичу Баулину «…за многолетний плодотворный творческий труд, высокий профессионализм и вклад развитие культуры и театрального искусства в республике» присвоено звание «Народный артист Республики Карелия»! Об этом говорится в сообщении самого театра.

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