Если вы являетесь счастливым обладателем мультипекаря или вафельницы, то обязательно возьмите себе на заметку этот рецепт и приготовьте в домашних условиях вкусные вегетарианские вафли! Делаются вафли без добавления яиц.
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