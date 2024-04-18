Какой камерофон — лучший? Huawei Pura70 Ultra сравнили с Samsung Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra

Несмотря на то, что новейшие флагманы Huawei линейки Pura70 представили менее суток назад, в Сети уже появились первые фотоотчеты — они дают представление о том, как снимает топовая модель серии, Pura70 Ultra.
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