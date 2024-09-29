Микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам

Микрофинансовые организации в 2024 году снизили уровень одобрения заявок по новым клиентам. По данным аналитиков, за первые восемь месяцев 2024 года уровень одобрения в сегменте краткосрочных займов уменьшился на 4,5% и сейчас составляет всего 19% из общего числа заявок.
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