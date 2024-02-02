Мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли" заработал больше 1 миллиарда рублей в прокате

Это первый случай в истории российского кинопроката, когда такого рубежа достиг отечественный анимационный фильм, подчеркнули в компании "Вольга" Сборы мультфильма "Три Богатыря и Пуп Земли" превысили миллиард рублей, сообщили amic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии