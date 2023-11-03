Присмотритесь к детскому меню: Пять советов для выбора полезного фастфуда

Клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич назвала пять советов, которые не только смогут снизить к минимуму риски для здоровья при выборе фастфуда, но даже получить пользу.
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