Лавров: Китай занимает сбалансированную и последовательную позицию по Украине

Китайская Народная Республика занимает сбалансированную и последовательную позицию по Украине. На это в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР указал руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.
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