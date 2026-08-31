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Аргументы и Факты

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Эксперты объяснили, куда вложить деньги осенью 2026-го для защиты капитала

Эксперты объяснили, куда вложить деньги осенью 2026-го для защиты капитала

Российские частные инвесторы массово пересматривают свои портфели на фоне снижения индекса Мосбиржи более чем на 20% с начала 2026 года.

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