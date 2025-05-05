Жители Алтая назвали самые раздражающие проблемы на работе в офисах и варианты их решения

Чтобы компания стала "местом силы", сотрудники посоветовали разработать систему гибких рабочих зон В Алтайском крае трудоустроенные жители, работающие в офисах, недовольны плотной рассадкой и проблемами с вентиляцией, говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.